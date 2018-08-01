В Минске из-за трещины моста на МКАД общественный транспорт пустят в объезд

1 Авг. 20:52 2018-08-02T09:59:14+03:00

Смотрите схему, чтобы не опоздать завтра на работу

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«Комсомолка» сообщала о том, что на МКАДе просела целая полоса, из-за чего часть кольцевой дороги перекрыли. В госучреждении «Столичный транспорт и связь» сообщают, что из-за перекрытого движения под МКАДом через улицу Бабушкина к Игуменскому тракту откорректированы маршруты городского пассажирского автотранспорта.

Теперь автобусы №88С, 48, 148С, 114С, 134С и 1088-ТК, направляясь в Чижовку, не будут заезжать в Лошицу по МКАДу, транспортной развязке «МКАД - улица Чижевских», улицу Уборевича и так далее по маршрутам, а в обратном направлении буждут двигаться без изменений.

Также меняется движение автобусных маршрутов №7 и 7А, маршрутов №67 и № 175Э.

Автобусы поедут в обход и не будут совершать некоторые остановки. Схема: gusts.minsk.by.

С 2 августа автобус №3С будет останавливаться на автобусных остановках: «улица Я.Лучины», «Гимназия №40», «Лошица-9» в обоих направлениях. Также утром в часы пик пустят больше автобусов по маршруту №98С.

Уточните корректировки маршрутов на сайте предприятия и учитывайте, что добраться из Лошицы в Чижовку можно еще на автобусах №3С, 51 и 102.