2018-08-02T10:02:42+03:00
Происшествия

За девушку, жестоко убитую рядом с минской школой, виновного приговорили к 22 годам тюрьмы

Еще он заплатит родственникам погибшей 200 тысяч рублей моральной компенсации
Надежда БУТОВИЧ
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Дома убийца хранил целый арсенал колюще-режущего оружия. Фото: sudexspert.gov.by.Дома убийца хранил целый арсенал колюще-режущего оружия. Фото: sudexspert.gov.by.
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В сентябре 2017 года на территории школы Московского района нашли труп молодой девушки, другая вся в крови прибежала за помощью к вахтеру.

Обвиняемый, 22-летний парень, из-за ссоры захотел убить двух знакомых девушек. Одну дважды ударил ножом в живот и один раз в голову, но она смогла убежать. Вторую, 21-летнюю подругу, истязал долго, нанес не менее 93 ударов ножом, добивал тяжелыми тупыми предметами, сообщают подробности дела в Верховном суде. Дома у убийцы нашли коллекцию ножей, топориков, наконечники для стрел и копий.

Выяснилось также, что виновный с сообщником летом 2011 года, угрожая кассиру, ограбили магазин в Минске. Вынесли 120 пачек сигарет и чуть больше 230 тысяч неденоминированных рублей.

В совокупности убийцу приговорили к 22 годам заключения, он обязан компенсировать моральный вред родственникам погибшей - 200 тысяч рублей, и выжившей девушке - 20 тысяч рублей.

Второго фигуранта по делу о разбойном нападение на торговую точку осудили на два года колонии.

Приговор может быть обжалован.

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