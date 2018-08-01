2018-08-02T10:06:39+03:00
Общество

Перед днем ВДВ в центре Молодечно отключили фонтан

Но говорят, что это не из-за десантников, а из-за… детей
Надежда БУТОВИЧ
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Фонтан «Папараць-кветка» – украшение Молодечно. Фото: mlyn.by.Фонтан «Папараць-кветка» – украшение Молодечно. Фото: mlyn.by.
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Элегантный фонтан по мотивам купальской ночи, украшение всего Молодечно - композиция «Папараць-кветка», стоит без воды уже несколько дней с 30 июля, сообщает МЛЫН.BY.

Местные жители предположили, что фонтан осушили перед празднованием Дня ВДВ, но оказалось, что вины десантников в том, что в жаркие дни в городе не бьет фонтан, нет.

«Кветку» закрыли на внеплановый ремонт. Как оказалось, виновата малышня, которая любит купание в фонтанах не меньше «голубых беретов». Кто-то из детей случайно разбил плитку и сломал три фонаря световой иллюминации фонтана.

- Из-за этого фонтан отключили, а воду спустили для ремонта. Разбитую плитку заменили, уже заказаны специальные фонари взамен разбитых. Как только уложенная плитка подсохнет, фонтан снова запустят, - передают журналисты слова Александра Маршалковича, и.о. начцеха водоснабжения КУП «Молодечноводоканал».

Отмечается, что детей, виновных в повреждении оборудования, ищут и, когда выяснят, кто виноват, родителей привлекут к административной ответственности.

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