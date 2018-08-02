2018-08-02T17:16:34+03:00
Общество

Тысячи белорусов отправятся в Литву на встречу с Папой Римским

Началась регистрация на мероприятия с участием Франциска
Павел МИЦКЕВИЧ
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Тысячи белорусов отправятся в Литву на встречу с Папой РимскимТысячи белорусов отправятся в Литву на встречу с Папой РимскимФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Папа Римский Франциск посетит с апостольским визитом Литву, Латвию и Эстонию 22-25 сентября. Визит Папы в Литву - уникальная возможность для католиков Беларуси встретиться с Понтификом. Впервые Франциск будет так близко - литовская столица находится буквально в 40 км от белорусской границы. Поэтому автобусные паломничества в Литву запланированы из многих городов Беларуси. Ожидается, что в Литву отправятся несколько тысяч белорусов.

1 августа началась онлайн-регистрация для литовцев и всех паломников из других стран на мероприятия с участием Папы. После обеда 22 сентября он посетит вильнюсский санктуарий Матери Божьей Остробрамской, встретится с молодежью на площади перед кафедральным собором в литовской столице.

Утром 23 сентября Франциск отправится в Каунас, где в местном парке Santakos возглавит воскресную святую Мессу, которая завершится совместной молитвой «Ангел Господень».

Ожидается, что число участников встречи молодежи с Папой в Вильнюсе составит около 23 тыс. человек, присутствующих на Мессе в Каунасе - около 100 тыс.

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