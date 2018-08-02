Лукашенко рассказал, что он живой, и предложил его пощупать
Лукашенко рассказал о своем здоровье.ВИДЕО: ont.by
1 августа во время поездки на поля в Минском районе президент Беларуси пошутил о слухах о его смерти. Обращаясь к директору сельхозпредприятия, Александр Лукашенко со смехом сказал:
- В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить!
На вопрос журналиста о его состоянии здоровья, президент ответил:
- Живой я, живой.
А на вопрос о том, есть ли у него двойник, Лукашенко предложил его пощупать, чтобы проверить на подлинность.
Слухи о том, что у президента случился инсульт, начали распространяться после того, как он не приехал в Гомель, хотя город уже практически вылизали к визиту президента. В Гомель даже привезли «Майбах» Лукашенко.
Утром в день визита по городу стояли посты милиции, но вдруг их сняли, а коммунальники убрали ранее развешанные вазы с цветами. Стало понятно: президент не приедет. В тот день и назавтра он не появился на телеэкранах.
По одной из версий, слухи об инсульте Лукашенко стали последствием фейковой новости, по другой - пошли из самого госаппарата.