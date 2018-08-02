2018-08-02T12:16:47+03:00
Политика

Лукашенко рассказал, что он живой, и предложил его пощупать

Президент Беларуси ответил на вопрос о своем двойнике [видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments79

Лукашенко рассказал о своем здоровье.ВИДЕО: ont.by

Изменить размер текста:

1 августа во время поездки на поля в Минском районе президент Беларуси пошутил о слухах о его смерти. Обращаясь к директору сельхозпредприятия, Александр Лукашенко со смехом сказал:

- В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить!

На вопрос журналиста о его состоянии здоровья, президент ответил:

- Живой я, живой.

А на вопрос о том, есть ли у него двойник, Лукашенко предложил его пощупать, чтобы проверить на подлинность.

Слухи о том, что у президента случился инсульт, начали распространяться после того, как он не приехал в Гомель, хотя город уже практически вылизали к визиту президента. В Гомель даже привезли «Майбах» Лукашенко.

Утром в день визита по городу стояли посты милиции, но вдруг их сняли, а коммунальники убрали ранее развешанные вазы с цветами. Стало понятно: президент не приедет. В тот день и назавтра он не появился на телеэкранах.

По одной из версий, слухи об инсульте Лукашенко стали последствием фейковой новости, по другой - пошли из самого госаппарата.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли