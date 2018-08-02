Фотофакт: блондинка покатала Николая Лукашенко на комбайне

2 Авг. 10:52 2018-08-02T11:07:45+03:00

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Во время своей поездки на поля Минского района для наблюдения за ходом уборочной кампании президент Беларуси отправил своего сына Николая кататься на комбайне. В момент брифинга Александр Лукашенко обратился к младшему сыну, указывая ему на кабину комбайна:

- Чтоб не забыть практику. Давай-давай.

В сюжетах государственных телеканалов запечатлено, как вскоре комбайн с Николаем проехал за спиной у президента. На видео заметно, что сам Николай не был за рулем. Его везла блондинка с короткой стрижкой в белом костюме, похожая на личного врача Лукашенко - женщину, которая часто появляется в кадре с президентом, Светлану Коношенко.