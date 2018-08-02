Видео: в Минске трамвай сбил женщину на «зебре»

2 Авг. 11:16 2018-08-02T12:19:44+03:00

От сильного удара она отлетела в сторону, но затем приподнялась

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Около семи утра в четверг на улице Долгобродской в Минске трамвай сбил 30-летнюю женщину. Видео, на котором запечатлено происшествие, выложил в сеть пользователь YouTube под ником Denis Busel. На ролике, снятом на видеорегистратор, видно, как женщина быстро переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее пропустили легковушки и МАЗ, но из-за грузовика быстро выехал трамвай, который не успел затормозить.

От сильного удара женщина отлетела в сторону, но затем приподнялась. По официальной информации ГАИ, пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом «перелом бедра». В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы.