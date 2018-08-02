Под Оршей перевернулся автобус Киев - Таллин с 53 пассажирами

2 Авг. 12:11 2018-08-02T12:22:48+03:00

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Туристический автобус перевернулся в Оршанском районе, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома. Это произошло на рассвете в четверг, 2 августа. Одноэтажный автобус международного перевозчика Ecolines двигался по маршруту Киев - Таллин. В салоне находились 53 человека, среди которых не только граждане Украины, но и России, Молдовы.

Авария произошла в самое «сонное» время, около 4.30 утра. По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем и врезался в столб при дороге. После столкновения, съехав в кювет, автобус лег на бок. К счастью, обошлось без серьезных травм. 12 человек доставили в больницу для обследования, из них восемь уже отпущены.

Большинство пассажиров сотрудники милиции и МЧС доставили в гостиницу. Из Лиды в Оршу уже направляется резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку. До границы их будет сопровождать экипаж ГАИ.

Проводится разбирательство, точные причины ДТП установит Госавтоинспекция. Уже известно, что пересменка водителей должна была произойти в 5 часов утра.