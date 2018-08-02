19-летняя мотоциклистка сбила пятилетнего мальчика в Столбцовском районе‍

2 Авг. 12:44 2018-08-02T14:23:11+03:00

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Беда произошла в среду вечером в деревне Налибоки Столбцовского района. Примерно в пять вечера со двора на проезжую часть выбежал пятилетний мальчик, которого сбил мотоцикл. Ребенок с переломами доставлен в реанимацию.

ДТП произошло на улице Липеньской. За рулем мотоцикла Minsk была 19-летняя жительница Дзержинска. Студентку проверили на наличие алкоголя в крови - она оказалась трезвой. Водительские права у девушки есть, она двигалась в мотошлеме, техосмотр транспортного средства пройден.

Мальчик, попавший под колеса, внезапно выбежал с дворовой территории в непосредственной близости от мотоцикла, сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома.

Девушка в ДТП не пострадала, но мотоцикл получил повреждения, в частности, у него изогнуто переднее колесо.

Кстати, ребенок оказался воспитанником детского сада в Жодино. Видимо, на лето его привезли к родственникам в деревню.