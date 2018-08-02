Дизель-поезд сбил велосипедиста в Пинске‍

2 Авг. 13:05 2018-08-02T14:25:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастье с пенсионером, который ехал на велосипеде возле железной дороги, произошло в среду в Пинске. Примерно в полдень 68-летний мужчина двигался по перрону на вокзале возле железнодорожного полотна. Когда велосипедист решил свернуть на пешеходный настил, чтобы через рельсы переехать на другую сторону железной дороги, с вокзала отправился дизель-поезд «Брест - Лунинец».

Пенсионер остался жив, но получил серьезные травмы, с которыми его увезла в больницу прибывшая бригада скорой помощи. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение.

Как сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка, у пострадавшего есть проблемы со слухом. Видимо, поэтому он и попал под поезд, не услышав звуков приближающегося состава.