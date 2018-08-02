2018-08-02T14:25:57+03:00
Политика

Жена Шеремета подала в суд на генпрокурора Украины

Она жалуется на отсутствие каких-либо подвижек в расследовании
Павел МИЦКЕВИЧ
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20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб20 июля 2016 года Павел Шеремет погибФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Гражданская жена убитого журналиста из Беларуси Павла Шеремета подала в суд на генпрокурора Украины. Алена Притула жалуется на отсутствие каких-либо подвижек в расследовании и требует квалифицировать произошедшее как теракт.

- Дерзость, с которой действовали террористы, указывает на то, что целью преступления было не убийство Павла, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего, - цитирует «Украинская правда» заявительницу, которая также требует признать ее потерпевшей по делу.

Как раньше рассказывала «Комсомолка», 20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб, когда под днищем его машины в центре Киева сработало взрывное устройство. Среди версий убийства - профессиональная деятельность журналиста.

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