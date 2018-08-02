2 Авг. 15:47 2018-08-02T16:23:01+03:00

Лопнувший мост на МКАД откроют к 1 октября. Фото: ГАИ Минска

На время проведения ремонтных работ появится новая схема дорожного движения

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Около двух месяцев придется пострадать водителям из-за лопнувшей балки путепровода в южной части Минской кольцевой автодороги - в районе микрорайона Лошица. Просевший асфальт на путепроводе заметили 31 июля. Уже начали демонтаж моста, но полный ремонт потребует времени - предполагается, что открыть участок для транспорта смогут только к 1 октября.

А пока, чтобы не допустить полного обрушения лопнувшей балки, строители установили под аварийным путепроводом временную металлическую опору.

- Мост требовал капитального ремонта, постоянно снижалась грузоподъемность пролетных строений, из-за чего при подъезде к путепроводу были установлены соответствующие дорожные знаки, - цитирует sb.by замдиректора предприятия «Горавтомост» Евгения Фея.

Специалист отметил, что на время проведения ремонтных работ появится новая схема дорожного движения, которая сейчас разрабатывается.

Замдиректора предприятия «Горавтомост» добавил, что больше всего от ЧП пострадали местные предприятия:

- Самая большая проблема - это логистика одной из крупнейших минских промзон Колядичи.