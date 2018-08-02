Выход со станции метро «Октябрьская» частично закрыли до конца августа

2 Авг. 16:13 2018-08-02T16:25:56+03:00

Изменить размер текста: A A

2 - 31 августа пройдут ремонтные работы в пешеходном переходе со стороны вестибюля №1 станции «Октябрьская» в Минске. В связи с работами будет частично закрыт выход к универсаму «Центральный» по проспекту Независимости. У этого выхода - два параллельных лестничных марша, нижняя часть одного будет перекрыта, сообщил Минский метрополитен на своей странице в Twitter, прилагая схему выходов.

Ранее метрополитен информировал о том, что 7 - 15 августа в связи с ремонтными работами закрыт выход №3-1 (к ТРЦ Dana Mall по улице П.Мстиславца, 11 и на проспект Независимости в сторону центра города). Администрация метрополитена приносит извинения пассажирам метро за временные неудобства.