2018-08-02T16:25:56+03:00
Общество

Выход со станции метро «Октябрьская» частично закрыли до конца августа

В пешеходном переходе пройдут ремонтные работы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Выход со станции метро «Октябрьская» частично закрыли до конца августа. Фото: twitter.com/minskoemetroВыход со станции метро «Октябрьская» частично закрыли до конца августа. Фото: twitter.com/minskoemetro
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2 - 31 августа пройдут ремонтные работы в пешеходном переходе со стороны вестибюля №1 станции «Октябрьская» в Минске. В связи с работами будет частично закрыт выход к универсаму «Центральный» по проспекту Независимости. У этого выхода - два параллельных лестничных марша, нижняя часть одного будет перекрыта, сообщил Минский метрополитен на своей странице в Twitter, прилагая схему выходов.

Ранее метрополитен информировал о том, что 7 - 15 августа в связи с ремонтными работами закрыт выход №3-1 (к ТРЦ Dana Mall по улице П.Мстиславца, 11 и на проспект Независимости в сторону центра города). Администрация метрополитена приносит извинения пассажирам метро за временные неудобства.

Выход со станции метро «Октябрьская» частично закрыли до конца августа. Фото: twitter.com/minskoemetro

Выход со станции метро «Октябрьская» частично закрыли до конца августа. Фото: twitter.com/minskoemetro

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