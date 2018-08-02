Курс валют в Беларуси: доллар опять стоит больше двух рублей

2 Авг. 18:31 2018-08-03T11:08:27+03:00

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Как и неделю назад, ближе к выходным иностранные валюты начинают расти в цене. Прошедшие второго августа торги - тому подтверждение, обновлен «вес» валютной корзины, сообщают в Белорусской валютно-фондовой бирже.

Две самые популярные в Беларуси инвалюты продолжают дорожать. Доллар подорожал больше чем на копейку, а именно на 0,011 рубля и шагнул за двухрублевый рубеж 2,0002 белорусского рубля за один «зеленый».

Европейская валюта тоже не сдает позиции и прибавила в цене сразу 0,0016 рубля, достигнув отметки 2,3264 белорусского рубля за один евро.

А вот кривая курса российского рубля продолжает убывать. Цена сотни российских рублей упала еще на 0,0095 белорусского рубля. И теперь за одну сотенную просят всего 3,1701 белорусского рубля.