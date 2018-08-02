Белорусские ученые изобрели отечественный электровелосипед
Скоро на выставке в НАН Беларуси можно будет увидеть первые велосипеды с электроприводом отечественного производства, сообщает belta.by со слов Андрея Подобеда, начальника коммерческого отдела «Приборостроительного завода «Оптрон».
- Презентуем линейку: городскую модель, электровелосипеды на базе складных рам и женские велосипеды. Все модели будут отличаться по размерам и целевому назначению, - объяснил представитель «Оптрона».
Вообще, завод уже давно выполняет заказы по изготовлению комплектов мотор-колес для электровелосипедов, но такой белорусский личный электротранспорт в продажу еще не поступал.
К слову, не так давно на предприятии произвели модернизацию мотор-колес для легкого транспорта, а также разработали новый блок управления и обновили ПО. Затем на базе обновленного мотор-колеса произвели белорусские велосипеды, скутеры, самокаты, мотоциклы и квадроциклы с электроприводом.
После того как изделия успешно пройдут испытания и получат сертификаты, их пустят в серийное производство.
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