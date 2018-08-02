2018-08-03T11:10:28+03:00
Экономика

Белорусские ученые изобрели отечественный электровелосипед

Новые модели презентуют в конце августа
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments22
Если белорусские электровелосипеды успешно пройдут испытания, их пустят в массовое производство. Фото носит иллюстративный характер: youtube.com.Если белорусские электровелосипеды успешно пройдут испытания, их пустят в массовое производство. Фото носит иллюстративный характер: youtube.com.
Изменить размер текста:

Скоро на выставке в НАН Беларуси можно будет увидеть первые велосипеды с электроприводом отечественного производства, сообщает belta.by со слов Андрея Подобеда, начальника коммерческого отдела «Приборостроительного завода «Оптрон».

- Презентуем линейку: городскую модель, электровелосипеды на базе складных рам и женские велосипеды. Все модели будут отличаться по размерам и целевому назначению, - объяснил представитель «Оптрона».

Вообще, завод уже давно выполняет заказы по изготовлению комплектов мотор-колес для электровелосипедов, но такой белорусский личный электротранспорт в продажу еще не поступал.

К слову, не так давно на предприятии произвели модернизацию мотор-колес для легкого транспорта, а также разработали новый блок управления и обновили ПО. Затем на базе обновленного мотор-колеса произвели белорусские велосипеды, скутеры, самокаты, мотоциклы и квадроциклы с электроприводом.

После того как изделия успешно пройдут испытания и получат сертификаты, их пустят в серийное производство.

Еще больше материалов по теме: «Электромобили»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли