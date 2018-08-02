В Гомеле из-за «взрыва» из 16-этажки эвакуировались люди

2 Авг. 19:49 2018-08-03T11:14:43+03:00

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Инцидент произошел в гомельской многоэтажке поздно вечером 1 августа, сообщает городской журнал «Белка».

Примерно в 21.30 жители квартир на верхних этажах 16-этажного дома на проспекте Октября услышали сильный хлопок, а затем звук разбитого стекла. Испугались, вызвали МЧС и стали эвакуироваться. Всего к приезду спасателей из-за «взрыва» на улицу из многоэтажки выбежали несколько десятков человек.

Правда, тревога оказалась ложной. Эмчеэсовцы не обнаружили ни следов огня, ни задымления, а только… пролитую краску.

Как оказалось, из-за жары на общем балконе взорвалась плотно закрытая жестяная банка с половой краской. Однако «взрывной волны» хватило на то, чтобы выбить стекло из балконного окна да напугать гомельчан.

В итоге жильцам, которым ничего не угрожало, было разрешено вернуться в свои квартиры. А на балконе поработали эксперты, чтобы убедиться, что «криминального» следа в этом псевдоврзыве все-таки не было.