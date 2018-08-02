В Гомеле задержали наркодилера-«ударника», он работал сразу на два интернет-магазина психотропов
Задержан 22-летний наркодилер, который занимался закладкой спайсов и других психотропов в Гомеле и Минске, сообщают в УВД облисполкома Гомеля. Причем был он едва ли не «ударником» в своей преступной деятельности - работал сразу на два интернет-магазина.
А несмотря на немалые доходы, чтобы не привлекать внимание, снял в Гомеле неприметную квартиру в малосемейке и ездил на недорогом авто, зарегистрированном в РФ.
Преступника, который был в разработке, задержали ночью 1 августа, когда он ехал в Речицу. В авто обнаружили 46 пакетиков в изоленте, внутри - неизвестный порошок. В мобильнике, который изъяли у дилера, хранились фотоотчеты с местами «закладок» не только в Гомеле, но и в Минске. В четырех из всех тайников, проверенных правоохранителями, еще лежали наркотики. Всего было изъято 16 граммов психотропов.
Дома у преступника нашли еще два пакета с марихуаной весом 3 грамма, 15-граммовый пакет с альфа-PVP, весы, фасовочный материал и банку с розовым веществом, как показала экспертиза - наркотиком.
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