2018-08-03T11:18:27+03:00
Происшествия

В Гомеле задержали наркодилера-«ударника», он работал сразу на два интернет-магазина психотропов

Парень снимал квартиру в малосемейке и ездил на авто с российскими номерами для конспирации
Надежда БУТОВИЧ
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В своем мобильнике преступник сохранял информацию со всеми тайниками с наркотиками. Фото: uvd.gomel.by.В своем мобильнике преступник сохранял информацию со всеми тайниками с наркотиками. Фото: uvd.gomel.by.
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Задержан 22-летний наркодилер, который занимался закладкой спайсов и других психотропов в Гомеле и Минске, сообщают в УВД облисполкома Гомеля. Причем был он едва ли не «ударником» в своей преступной деятельности - работал сразу на два интернет-магазина.

А несмотря на немалые доходы, чтобы не привлекать внимание, снял в Гомеле неприметную квартиру в малосемейке и ездил на недорогом авто, зарегистрированном в РФ.

Преступника, который был в разработке, задержали ночью 1 августа, когда он ехал в Речицу. В авто обнаружили 46 пакетиков в изоленте, внутри - неизвестный порошок. В мобильнике, который изъяли у дилера, хранились фотоотчеты с местами «закладок» не только в Гомеле, но и в Минске. В четырех из всех тайников, проверенных правоохранителями, еще лежали наркотики. Всего было изъято 16 граммов психотропов.

Дома у преступника нашли еще два пакета с марихуаной весом 3 грамма, 15-граммовый пакет с альфа-PVP, весы, фасовочный материал и банку с розовым веществом, как показала экспертиза - наркотиком.

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