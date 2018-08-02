В Беларуси предлагают снизить в 2019 году акцизы на топливо и на сигареты

2 Авг. 20:53 2018-08-03T11:20:10+03:00

На вино, крепкий алкоголь и пиво они не поменяются

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Эксперты считают, что завершение налогового маневра в России может ударить по белорусской экономике. Поэтому акцизные ставки на топливо, например, предлагают снизить сразу на 25%, информирует belta.by со слов Эллы Селицкой, замминистра по налогам и сборам Беларуси.

- Так как белорусские нефтеперерабатывающие предприятия могут пострадать из-за роста цен на нефть в условиях реализации налогового маневра, предусмотрено для них снижение ставок акцизов на автомобильное топливо до 25%, - прокомментировала Селицкая изменения в новой редакции Налогового кодекса.

Кроме того, есть задумка и об индексации акциз на табачные изделия на 15%, что выше индексации ставок по прогнозному показателю инфляции. Это обусловлено международными обязательствами Беларуси в рамках ЕАЭС.

А вот «алкогольные» акцизы не поменяются и сохранятся на уровне 2018 года.