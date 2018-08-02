2018-08-03T11:23:19+03:00
Происшествия

В Минске больная раком медсестра воровала в хосписе лекарства, чтобы самостоятельно лечиться

Женщину осудили на три года колонии общего режима
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина воровала и приобретала наркотические вещества для собственного лечения. Фото: pixabay.com.Женщина воровала и приобретала наркотические вещества для собственного лечения. Фото: pixabay.com.
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На скамье подсудимых оказалась работница больницы паллиативного ухода в Минске, сообщают в Верховном суде. Медсестра, у которой диагностировали онкологию, воровала лекарства (особо опасные наркотические вещества и психотропы), предназначенные пациентам хосписа.

В суде женщина призналась, что когда во время ее дежурства умирал больной, она подделывала дату смерти и забирала себе его дозу лекарства. Кроме того, присваивала себе лекарства умерших больных, которые приносили их родственники.

- Всего было пять случаев, когда женщина присваивала набранное в шприц лекарство, дома у нее нашли четыре шприца с диазепамом и один с морфином, - объяснили в суде. - Еще она приобрела в хосписе несколько блистеров и ампул с лекарствами и таблетками. Все эти наркотические средства похищала или покупала для собственного лечения.

Свою вину женщина признала полностью. Ее приговорили к трем годам колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован.

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