В Минске больная раком медсестра воровала в хосписе лекарства, чтобы самостоятельно лечиться
На скамье подсудимых оказалась работница больницы паллиативного ухода в Минске, сообщают в Верховном суде. Медсестра, у которой диагностировали онкологию, воровала лекарства (особо опасные наркотические вещества и психотропы), предназначенные пациентам хосписа.
В суде женщина призналась, что когда во время ее дежурства умирал больной, она подделывала дату смерти и забирала себе его дозу лекарства. Кроме того, присваивала себе лекарства умерших больных, которые приносили их родственники.
- Всего было пять случаев, когда женщина присваивала набранное в шприц лекарство, дома у нее нашли четыре шприца с диазепамом и один с морфином, - объяснили в суде. - Еще она приобрела в хосписе несколько блистеров и ампул с лекарствами и таблетками. Все эти наркотические средства похищала или покупала для собственного лечения.
Свою вину женщина признала полностью. Ее приговорили к трем годам колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован.
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