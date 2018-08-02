Витебский альфонс сожительствовал с минчанками, чтобы их обворовывать
Сотрудники столичного угрозыска поймали безработного рецидивиста. Мужчина обвиняется в воровстве, информируют в ГУВД Минского городского исполкома.
Сообщается, что ранее судимый уроженец Витебска специально знакомился в соцсетях с женщинами, чтобы затем обогатиться за их счет. 39-летний мужчина находил потенциальных жертв на сайтах знакомств, после непродолжительной переписки, быстро войдя в доверие, предлагал жить вместе и приезжал в Минск. Но под крылом возлюбленной долго не засиживался - за неделю-полторы совместного проживания на жилплощади женщины похищал все ювелирные изделия и был таков.
Украденные цепочки, сережки, кольца, броши сдавал в ближайший ломбард, а деньги пропивал. Затем возвращался в родной Витебск, чтобы найти новую «даму сердца».
В милиции считают, что жертв 39-летнего рецидивиста-альфонса может быть гораздо больше. Фото: ГУВД Минск.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Если вы пострадали от рук человека на фото, обратитесь в милицию.
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