Сотрудник МЧС спас тонущих в Западной Двине 12-летнюю девочку и 18-летнюю девушку
С ними все в порядке
Слава богу, девушки живы. Помощь врачей им не понадобилась.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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ЧП случилось в Полоцке в среду, 2 августа. В Западной Двине тонула школьница из Бигосовской средней школы Верхнедвинского района и студентка Полоцкого педагогического колледжа, сообщает belta.by.
Их спас сотрудник МЧС сразу после того, как поступило сообщение - около половины пятого вечера.
Они живы, помощь врачей им не понадобилась.