Сотрудник МЧС спас тонущих в Западной Двине 12-летнюю девочку и 18-летнюю девушку

3 Авг. 08:57 2018-08-03T10:10:45+03:00

Слава богу, девушки живы. Помощь врачей им не понадобилась. Фото: Надежда БУТОВИЧ

С ними все в порядке

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ЧП случилось в Полоцке в среду, 2 августа. В Западной Двине тонула школьница из Бигосовской средней школы Верхнедвинского района и студентка Полоцкого педагогического колледжа, сообщает belta.by.

Их спас сотрудник МЧС сразу после того, как поступило сообщение - около половины пятого вечера.

Они живы, помощь врачей им не понадобилась.