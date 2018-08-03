Помидор в глазу и девочка в паху: посмотрите, как выглядит белорусский медведь на выставке в Риге

3 Авг. 09:59 2018-08-03T11:42:46+03:00

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Сейчас в Риге проходит выставка United Buddy Bears - the Art of Tolerance. Каждого из 146 знаменитых немецких медведей разрисовали художники разных стран.

- Так выглядит белорусский медведь. Интересно, почему так получилось? - подписал снимок у себя в Фейсбуке Павел Войницкий.

На животе у мишки, выкрашенном в желтый цвет, нарисован домик с красной крышей, вдоль которого шагает черный тонконогий котик. На груди - два лебедя и надпись «каханне». В подмышках - тюльпаны.