2018-08-03T11:41:36+03:00
Общество

Неман - третий, Березина - вторая: Белстат назвал топ-10 самых грязных рек в Беларуси

Смотрели на данные за 2017 год
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Так красиво - и так грязно!Так красиво - и так грязно!Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Специалисты Белстата проанализировали концентрацию загрязняющих веществ в воде крупных белорусских рек за 2017 год и составили таблицу самых грязных. Значения - миллиграммы в одном кубическом дециметре, сообщает belta.by.

По статистике, самой чистой рекой оказалась Двина, в ней 2,68 мг амоний-ионов, фосфат-ионов и нитратов. Наименее грязными также назвали Припять, Сож, Днепр и Вилию. А так выглядит топ-5:

5. Мухавец - 5,44

4. Буг - 6,06

3. Неман - 6,19

2. Березина - 6,72

1. Свислочь - 7,54

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли