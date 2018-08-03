Неман - третий, Березина - вторая: Белстат назвал топ-10 самых грязных рек в Беларуси

3 Авг. 10:10 2018-08-03T11:41:36+03:00

Так красиво - и так грязно! Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Смотрели на данные за 2017 год

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Специалисты Белстата проанализировали концентрацию загрязняющих веществ в воде крупных белорусских рек за 2017 год и составили таблицу самых грязных. Значения - миллиграммы в одном кубическом дециметре, сообщает belta.by.

По статистике, самой чистой рекой оказалась Двина, в ней 2,68 мг амоний-ионов, фосфат-ионов и нитратов. Наименее грязными также назвали Припять, Сож, Днепр и Вилию. А так выглядит топ-5:

5. Мухавец - 5,44

4. Буг - 6,06

3. Неман - 6,19

2. Березина - 6,72

1. Свислочь - 7,54