Неман - третий, Березина - вторая: Белстат назвал топ-10 самых грязных рек в Беларуси
Смотрели на данные за 2017 год
Так красиво - и так грязно!Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Специалисты Белстата проанализировали концентрацию загрязняющих веществ в воде крупных белорусских рек за 2017 год и составили таблицу самых грязных. Значения - миллиграммы в одном кубическом дециметре, сообщает belta.by.
По статистике, самой чистой рекой оказалась Двина, в ней 2,68 мг амоний-ионов, фосфат-ионов и нитратов. Наименее грязными также назвали Припять, Сож, Днепр и Вилию. А так выглядит топ-5:
5. Мухавец - 5,44
4. Буг - 6,06
3. Неман - 6,19
2. Березина - 6,72
1. Свислочь - 7,54