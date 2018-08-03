Семилетний мальчик из Ошмян упал с высоты четвертого этажа, но не разбился

3 Авг. 10:59 2018-08-03T10:59:59+03:00

Мальчик в больнице, но его жизни ничего не угрожает. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

У него много ушибов, но серьезных травм нет

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Падение мальчика увидели соседи и сразу позвонили врачам и маме. Она в этот момент была дома, сообщает belta.by.

А ребенок нет: он выпал из окна на лестничной клетке между третьим и четвертым этажом. Падение пришлось на козырек подъезда.

Пострадавшего сняли оттуда сотрудники МЧС и сразу отправили в районную больницу. Местные врачи диагностировали многочисленные ушибы, но ни переломов, ни повреждений внутренних органов не нашли.

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