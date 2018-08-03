В два часа ночи в Витебске загорелся «Евроопт»
Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС
Фото: mchs.gov.by
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О пожаре узнали благодаря установленной пожарной сигнализации, диспетчер сразу позвонил в МЧС. Сигнал спасатели получили в 1.44:
- Нам сообщили о загорании холодильника в магазине. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было задымление в торговом зале внутри магазина.
Фото: mchs.gov.by
Магазин не пустовал: там был охранник, грузчик и приемщик товара. Никто из них не пострадал. Сгорели две холодильные витрины, табачная витрина, закоптились стены, потолок и те товары, которые были недалеко от горящих холодильников.
Причина, сообщает mchs.gov.by, сейчас устанавливается. Первоначальная версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.