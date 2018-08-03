2018-08-03T13:04:20+03:00
Происшествия

Предупредил, что собирается совершить суицид, и пропал: в Стародорожском районе ищут 21-летнего парня

Его зовут Александр Бухал
Полина ПАСТЕРНАК
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Парня ищут четвертый день.Парня ищут четвертый день.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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21-летний Александр Бухал ушел из дома 31 июля в 20.00, сообщает belta.by.

- На личном телефоне оставил звукозапись о том, что собирается покончить жизнь самоубийством. Спиртным разыскиваемый не злоупотребляет, ранее из дома не уходил, - рассказали в УВД Миноблисполкома.

Фото: личный архив.

Фото: личный архив.

Приметы Александра: рост - 170 - 175 см, телосложение худощавое, волосы средней длины, темные. Одежда: белая майка без рукавов с драконом, бежевые шорты и шлепки.

Если вы что-то о нем знаете, позвоните в милицию: 8 (01792) 55-851, 8 (01792) 57-852.

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