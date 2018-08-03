В Витебске электромонтер задержал двоих парней, которые крали трансформаторы
Благодарность от Витебского ОВД на транспорте получил электромонтер Витебской дистанции сигнализации и связи Михаил Михайлов за то, что в одиночку задержал двоих преступников. Злоумышленники воровали трансформаторы из релейных шкафов на железной дороге. Воров не останавливало даже то, что это оборудование было под напряжением в 220 вольт. Какое-то время они совершали кражи, оставаясь непойманными.
- Около двух часов ночи 29 июля злоумышленники снова вскрыли релейный шкаф. Это произошло на станции Медведка, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Электромонтер Михаил Михайлов недалеко от железнодорожного переезда в одиночку задержал двоих 18-летних парней, один из которых нес в рюкзаке 10 похищенных трансформаторов.
Парней привлекли к административной ответственности за мелкое хищение.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»