2018-08-03T14:10:21+03:00
Политика

Александр Лукашенко поехал в больницу в Миорах

Это рабочая поездка в этот район, планы - проверить ход уборочной и посмотреть на новую больницу
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Комментарии: comments8
Президент приехал в Миорский район.Президент приехал в Миорский район.
Изменить размер текста:

3 августа Александр Лукашенко поехал в Витебскую область, чтобы посмотреть на социально-экономическое развитие Миорского района.

В планах - поле озимой пшеницы ОАО "Турково" и Миорская центральная районная больница. Ее строили с 1992 года, потратили больше 6,4 миллиона рублей). В мае этого года ввели в эксплуатацию.

В больнице 80 коек, есть приемное, хирургическое, педиатрическое, акушерское, физиотерапевтическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, операционно-перевязочный блок, диагностические кабинеты, сообщает belta.by.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1 августа во время поездки на поля в Минском районе президент Беларуси пошутил о слухах о его смерти. На вопрос журналиста о его состоянии здоровья, президент ответил:

- Живой я, живой.

А на вопрос о том, есть ли у него двойник, Лукашенко предложил его пощупать, чтобы проверить на подлинность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли