Александр Лукашенко поехал в больницу в Миорах

3 Авг. 13:19 2018-08-03T14:10:21+03:00

Это рабочая поездка в этот район, планы - проверить ход уборочной и посмотреть на новую больницу

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3 августа Александр Лукашенко поехал в Витебскую область, чтобы посмотреть на социально-экономическое развитие Миорского района.

В планах - поле озимой пшеницы ОАО "Турково" и Миорская центральная районная больница. Ее строили с 1992 года, потратили больше 6,4 миллиона рублей). В мае этого года ввели в эксплуатацию.

В больнице 80 коек, есть приемное, хирургическое, педиатрическое, акушерское, физиотерапевтическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, операционно-перевязочный блок, диагностические кабинеты, сообщает belta.by.

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1 августа во время поездки на поля в Минском районе президент Беларуси пошутил о слухах о его смерти. На вопрос журналиста о его состоянии здоровья, президент ответил:

- Живой я, живой.

А на вопрос о том, есть ли у него двойник, Лукашенко предложил его пощупать, чтобы проверить на подлинность.