Убийство на Есенина: минчанина подозревают в убийстве жены

3 Авг. 14:05 2018-08-03T14:29:39+03:00

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Тело 54-летней женщины нашли утром 25 июля.

- Подозреваемый был задержан сотрудниками органов внутренних дел и помещен в изолятор временного содержания, - рассказали в УСК по Минску.

По словам сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый - ее 58-летний муж. Судя по всему, в семье произошла ссора (до того как поссориться, супруги выпивали). От ран она умерла на месте. Следователь с не судимым до этого подозреваемым проверили его показания на месте, он показал, как бил жену ножом.

В его отношении уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», сообщает belta.by.