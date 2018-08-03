Убийство на Есенина: минчанина подозревают в убийстве жены
Она умерла от ударов ножом
Фото: СК
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Тело 54-летней женщины нашли утром 25 июля.
- Подозреваемый был задержан сотрудниками органов внутренних дел и помещен в изолятор временного содержания, - рассказали в УСК по Минску.
По словам сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый - ее 58-летний муж. Судя по всему, в семье произошла ссора (до того как поссориться, супруги выпивали). От ран она умерла на месте. Следователь с не судимым до этого подозреваемым проверили его показания на месте, он показал, как бил жену ножом.
В его отношении уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», сообщает belta.by.