В Гродно задержали мужчину, который делал детям инъекции неизвестного вещества
Он успел сделать два укола
Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Первые сообщения о неизвестном, который заманивает детей в подъезды и что-то им колет, появились в интернете в июле. Пострадавшие - две девочки.
Сегодня стало известно, что его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом), сообщает belta.by.
Наказание, которое ему светит, - от штрафа до лишения свободы до трех лет.