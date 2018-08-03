В Гродно задержали мужчину, который делал детям инъекции неизвестного вещества

3 Авг. 14:50 2018-08-03T15:22:49+03:00

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Первые сообщения о неизвестном, который заманивает детей в подъезды и что-то им колет, появились в интернете в июле. Пострадавшие - две девочки.

Сегодня стало известно, что его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом), сообщает belta.by.

Наказание, которое ему светит, - от штрафа до лишения свободы до трех лет.