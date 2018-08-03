Не более трех удачных оплат: в метро Минска поменяли условия платы за проезд

3 Авг. 15:44 2018-08-03T15:49:10+03:00

То есть не больше 1,95 рубля

Изменить размер текста: A A

Возможность заплатить за поездку карточкой есть с 12 июня. За полтора месяца пассажиры сделали это больше миллиона раз. Решение поменять условия оплаты приняли, чтобы уменьшить нагрузку на программно-аппаратный комплекс, который взимает оплату.

- Сейчас максимальное количество операций, которые могут быть объединены в одну транзакцию, - не более трех успешных оплат проезда. Исходя из действующего тарифа за проезд в метро Br0,65, сумма одной транзакции не превышает Br1,95. Пользователи сервиса могут отслеживать свои поездки и оплату в личном кабинете на сайте paybycard.by, - рассказали в администрации метрополитена.

Сейчас несколько успешных оплат проезда, совершенных в течение 48 часов, будут объединять в одну транзакцию с единовременным списанием со счета держателя карты.