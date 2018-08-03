Под Вороново «Фольксваген» перевернулся и сгорел дотла
Водитель и пассажиры живы
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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В салоне «Фольксвагена» было четыре человека: двое парней и две девушки. Они ехали из Радуни в Погородно, сообщает belta.by.
Не до конца понятно, почему это произошло, однако в какой-то момент у машины отвалилось заднее колесо. Машина перевернулась на ровном месте.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
- Автомобиль воспламенился, салон его выгорел полностью, - прокомментировали аварию в ГАИ Гродно. - Совершению ДТП могло способствовать техническое состояние транспортного средства. Техосмотр автомобиль не проходил, договор обязательного страхования на месте не обнаружен.
Люди смогли выбраться из машины, они сейчас в больнице.