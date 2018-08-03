2018-08-03T17:51:32+03:00
Политика

Александр Лукашенко попросил белорусок рожать «минимум по три-четыре ребенка»

3 августа Александр Лукашенко поехал в Витебскую область, чтобы посмотреть на социально-экономическое развитие Миорского района
Полина ПАСТЕРНАК
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Президент попросил рожать больше детей.Президент попросил рожать больше детей.
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В рамках командировки президент посетил Миорскую центральную районную больницу, которую строили с 1992 года и ввели в эксплуатацию в мае этого года.

- Минимум три-четыре ребенка надо рожать, - сказал Александр Лукашенко в родильном отделении новой больницы.

Также высказался относительно помощи пожилым людям.

- Надо убеждать этих людей, которые одиноки, которым трудно, чтобы они хотя бы перезимовали в этой больнице. Ничего тут зазорного нет. Это старики, и мы должны их досмотреть.

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