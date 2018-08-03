МВД: нашли труп парня, который предупреждал о суициде

3 Авг. 18:18 2018-08-06T11:59:21+03:00

Парень оставил на телефоне голосовое сообщение о том, что идет сводить счеты с жизнью. Фото: УВД Минского облисполкома.

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«Комсомолка» ранее сообщала, что в Старых Дорогах с 31 июля родные и друзья беспокоятся о судьбе 21-летнего Александра Бухала.

Молодой человек ушел из дома в легкой летней одежде, а на его мобильном телефоне нашли зловещее предупреждение. Парень записал звуковое сообщение, где сказал, что собирается свести счеты с жизнью. Ранее из дома Александр не уходил, алкогольными напитками не злоупотреблял, так что его пропажу склонностью к бродяжничеству назвать было нельзя.

Несколько дней семья ждала его возвращения и хороших новостей, но, увы, этому не суждено было сбыться. Сегодня, 3 августа, сообщают в УВД Минского областного исполкома, был найден труп молодого человека.

Что могло послужить причиной суицида, выясняется. По факту гибели проводится проверка.