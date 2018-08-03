2018-08-06T11:54:57+03:00
Происшествия

За убийство беременной женщины в Кобрине осудят 19-летнего парня

Молодой человек увлекается национализмом
Надежда БУТОВИЧ
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В интернете молодой человек искал информацию об экстремизме и национализме. Фото: УСК по Брестской области.В интернете молодой человек искал информацию об экстремизме и национализме. Фото: УСК по Брестской области.
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В феврале этого года в Кобрине на прохожих, 39-летнего мужчину и его беременную супругу, с ножом набросился незнакомец. Молодой человек несколько раз пырнул беременную, нанес раны ее мужу, а затем скрылся. Женщина скончалась в реанимации, мальчик в утробе тоже погиб, супруга медикам удалось спасти.

Преступника задержали спустя несколько дней. Проверяя ноутбук и сотовый убийцы, правоохранители нашли и приобщили к делу информацию экстремистского характера. Сообщается, что парень усердно изучал националистическую идеологию, материалы о возбуждении национальной и религиозной розни, хранил на своих страницах в соцсетях порноролики, сообщает Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК Брестчины.

Во время расследования выяснилось, что за пару месяцев до кровавой расправы молодой человек напал на 19-летнюю девушку и ее брата в дизеле Брест - Лунинец.

Возбуждено несколько уголовных дел, обвиняемый под стражей, раньше у него судимостей не было.

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