В Дятловском районе на дороге столкнулись два трактора, один опрокинулся в кювет

3 Авг. 19:29 2018-08-06T11:51:04+03:00

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Несчастный случай произошел под Дятловом средь бела дня в четверг, 2 августа, сообщают в Госавтоинспекции Гродненщины.

По автодороге недалеко от деревни Хвиневичи проезжала сельскохозяйственная техника, получилась своеобразная сельхозколонна, в которой двигались три трактора с прицепами. Один из водителей трактора МТЗ хотел повернуть налево, чтобы съехать в поле, в этот же момент последний из колонны механизатор пошел на обгон.

Обгонявший колонну трактор успел обогнать только одного коллегу, когда увидел, что первый из колонны трактор с прицепленным пресс-подборщиком намерен съехать с трассы в поле. Тракторист-обгонщик стал уходить от столкновения, но по касательной траектории все же зацепил первый трактор. Получивший ускорение от удара в прицеп трактор опрокинуло набок, водитель сильно травмирован, он находится в реанимации.

По факту ДТП проводится разбирательство.