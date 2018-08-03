2018-08-06T11:35:51+03:00
Происшествия

Попросил сделать музыку тише, а получил кулаком в лицо

Пьяный дебошир избил соседа в Борисове
Надежда БУТОВИЧ
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Пьяный хулиган не вспомнил, что дрался. Фото: pixabay.com.Пьяный хулиган не вспомнил, что дрался. Фото: pixabay.com.
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Неприятный инцидент произошел на днях в одном из многоквартирных домов в Борисове, сообщают УВД Минского областного исполкома.

Поздно вечером, после 22.00 часов 59-летний мужчина решил попросить соседей убавить громкость музыки. До этого компания за стеной на протяжении нескольких часов громко слушала песни и шумела, что-то отмечая, не давая покоя всему подъезду. Борисовчанин не выдержал и позвонил соседям, дверь открыл незнакомец, а на просьбу убавить громкость, недолго думая, ударил кулаком.

Пострадавший позвонил в милицию. Дебоширом оказался 32-летний местный житель, который был настолько пьян к приезду правоохранителей, что даже не вспомнил, что в подъезде он затеял драку.

Против хулигана возбудили уголовное дело, ему грозит до трех лет заключения.

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