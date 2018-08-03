2018-08-06T11:30:30+03:00
Общество

Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

Говорят, там образуются гигантские волны-убийцы
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments5
30-метровые суперволны ломают корабли пополам за считанные минуты. Фото: pixabay.com.30-метровые суперволны ломают корабли пополам за считанные минуты. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Многие годы общественность тревожит загадка Бермудского треугольника - акватории в северной части Атлантического океана. Там, между Бермудскими островами, Флоридой и Пуэрто-Рико бесследно и, казалось бы, беспричинно исчезают или тонут многочисленные суда и даже самолеты. Первопричину этих несчастий разгадали ученые института Саутгемптона в Англии, сообщает «Мир-24».

Как утверждают специалисты, в этой зоне образуются так называемые блуждающие волны, которые достигают в высоту около 20 - 30 и более метров. Возникающие гигантские валы совершенно непредсказуемы и не поддаются прогнозам. Причем в 1997 году такую мегаволну поймали специальные приборы, до этого считалось что гигантские волны - морской миф.

Подтверждая догадку, ученые сделали модель грузового корабля «Циклоп», затонувшего в Бермудском треугольнике сто лет назад, в 1918 году, вместе с грузом и всем экипажем. Эксперимент подтвердил: суперволна могла разломать судно надвое за пару минут из-за чего сухогруз и ушел под воду.

Еще больше материалов по теме: «Тайны Бермудского треугольника»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
План развития электроэнергетической сферы подкорректировали с учетом ввода БелАЭС
Пенсионерка пыталась потушить загоревшееся поле и попала в больницу
В Березе из-за забытой сумки эвакуировали пассажиров и работников автовокзала
Белорусские лесорубы победили на чемпионате мира в Норвегии
В Гомельском районе МЧС пришлось спускать пенсионерку со второго этажа через окно
Водолаз утонул в реке Сож в Гомеле
Хулиганы обстреляли из пневматики жилой дом в Гродно
"Беллегпром" рассказал про цены на школьную форму в 2018 году
В Гродно женщина пробила каблуком голову милиционеру
«Считал себя трезвым, поэтому поехал». В Гродно ГАИ остановила пьяного водителя свадебного лимузина
В Минске 19-летняя студентка погибла после употребления психотропа
МИД Беларуси: покушение на Мадуро было актом терроризма
Под Пинском поезд сбил сидящего на рельсах мужчину
Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летний юбилей
Фотофакт: под Гомелем второй раз за год зацвела яблоня
Фотофакт: в Витебске корова пришла к гипермаркету
Вступительная кампания в вузы заканчивается
В Светлогорске вор пытался через объявление продать украденные с дачи вещи
Из-за наводнений в в Таиланде пострадало более 70 тысяч человек
Погода в Беларуси 6 августа: дожди и грозы
На президента Венесуэлы было совершено покушение
В Бресте утонул пятилетний мальчик
Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа
Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине
Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки
Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо»
В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка
В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли