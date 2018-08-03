Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

3 Авг. 20:39 2018-08-06T11:30:30+03:00

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Многие годы общественность тревожит загадка Бермудского треугольника - акватории в северной части Атлантического океана. Там, между Бермудскими островами, Флоридой и Пуэрто-Рико бесследно и, казалось бы, беспричинно исчезают или тонут многочисленные суда и даже самолеты. Первопричину этих несчастий разгадали ученые института Саутгемптона в Англии, сообщает «Мир-24».

Как утверждают специалисты, в этой зоне образуются так называемые блуждающие волны, которые достигают в высоту около 20 - 30 и более метров. Возникающие гигантские валы совершенно непредсказуемы и не поддаются прогнозам. Причем в 1997 году такую мегаволну поймали специальные приборы, до этого считалось что гигантские волны - морской миф.

Подтверждая догадку, ученые сделали модель грузового корабля «Циклоп», затонувшего в Бермудском треугольнике сто лет назад, в 1918 году, вместе с грузом и всем экипажем. Эксперимент подтвердил: суперволна могла разломать судно надвое за пару минут из-за чего сухогруз и ушел под воду.