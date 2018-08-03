В болоте Городокского района нашли старика, который шестой день блуждал в лесу
79-летнего пенсионера из Витебска искали с 29 июля. В этот день в милицию обратилась его дочь и рассказала, что отец накануне днем ушел и не вернулся домой. Из квартиры пенсионера исчезли рюкзак и резиновые сапоги.
Вскоре сотрудники Первомайского РОВД выяснили, что мужчина поехал в Городокский район и вышел около деревни Боровцы. Жители деревни вспомнили, что видели идущего по направлению к лесу похожего мужчину.
Пенсионера искали милиция, МЧС, военные и жители деревни. Окрестные леса осмотрели с вертолета и обследовали с квадрокоптера. Только 3 августа мужчину нашли. Около трех часов дня его обнаружили в болоте. Чтобы доставить спасенного к ближайшему автомобильному подъезду, его пришлось нести на носилках через чащу около полутора километров. Пенсионер в критическом состоянии доставлен в больницу, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»