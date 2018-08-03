2018-08-06T11:25:37+03:00
Происшествия

В Солигорском районе в пруд рыбхоза упал самолет

Пилоту планера удалось спастись
Надежда БУТОВИЧ
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«Бекас» потерпел крушение из-за птицы, залетевшей в винт. Фото: vestikavkaza.ru.«Бекас» потерпел крушение из-за птицы, залетевшей в винт. Фото: vestikavkaza.ru.
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ЧП произошло недалеко от поселка городского типа Красная Слобода днем 2 августа, информирует belta.by, ссылаясь на представителя компании «Авиаграта».

В четверг пилот на легком самолете Х-32 «Бекас» облетал водные угодья местного рыбхоза для внесения химудобрений, как вдруг в винт планера на низкой высоте врезалась птица. Из-за этого «Бекас» вышел из строя и стал падать, пилот смог правильно и быстро среагировать, отделавшись лишь парой царапин.

Самолет в итоге рухнул прямо в пруд рыбхоза. Планер с механическими повреждениями спустя непродолжительное время вытащили на сушу.

- Пилот остался невредим благодаря его высокой квалификации, - добавили в «Авиаграте».

Инцидент будут расследовать согласно правилам авиационного протокола.

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