В Солигорском районе в пруд рыбхоза упал самолет
ЧП произошло недалеко от поселка городского типа Красная Слобода днем 2 августа, информирует belta.by, ссылаясь на представителя компании «Авиаграта».
В четверг пилот на легком самолете Х-32 «Бекас» облетал водные угодья местного рыбхоза для внесения химудобрений, как вдруг в винт планера на низкой высоте врезалась птица. Из-за этого «Бекас» вышел из строя и стал падать, пилот смог правильно и быстро среагировать, отделавшись лишь парой царапин.
Самолет в итоге рухнул прямо в пруд рыбхоза. Планер с механическими повреждениями спустя непродолжительное время вытащили на сушу.
- Пилот остался невредим благодаря его высокой квалификации, - добавили в «Авиаграте».
Инцидент будут расследовать согласно правилам авиационного протокола.
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