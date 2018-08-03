ЧП на заводе «Кроноспан» в Сморгони: залповый выброс отходов, вся округа в опилках
В пятницу утром на работу с парковки сотрудники предприятия «Кроноспан» в Сморгони шли по ковру из мелких опилок, сообщает издание «Светлы шлях». В комках из пыли было все: трава, асфальт, авто...
Вскоре на место происшествия выехали сотрудники местного отделения Госинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
- Мы обнаружили древесноволокнистые отходы на территории рядом с агрегатным заводом и взяли образцы для анализа, - рассказал Дмитрий Пахомов, начальник горрайинспекции Сморгони.
На заводе подтвердили, что опилки, загрязнившие парковку, действительно являются отходами производства. А на внешней территории они оказались из-за недавнего ЧП. Накануне на предприятии проводили пусконаладочные работы линии МДФ, произошел залповый выброс отходов, которые и засыпали парковку.
За загрязнение прилегающей территории руководство завода понесет административную ответственность.
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