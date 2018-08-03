2018-08-06T11:17:51+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Орше: микроавтобус не уступил дорогу мопеду

У водителя мопеда не было шансов выжить
Надежда БУТОВИЧ
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60-летний водитель мопеда скончался на месте аварии. Фото: ГАИ Витебск.60-летний водитель мопеда скончался на месте аварии. Фото: ГАИ Витебск.
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Трагическая авария произошла сегодня, 3 августа, в Орше, сообщают в ГАИ УВД Витебского областного исполкома. На пересечении двух городских улиц мопед столкнулся с микроавтобусом, из-за чего водитель двухколесного моторного ТС погиб на месте аварии.

ДТП произошло примерно в 14.15. На перекрестке улицы Могилевской и улицы Дубровенской водитель буса «Рено» хотел повернуть налево. В этот момент по главной дороге ехал 60-летний водитель мопеда. Бус не уступил дорогу мопеду «Дельта» и выскочил на трассу, из-за чего произошло столкновение.

От полученных травм пожилой мопедист скончался до прибытия медиков, не приходя в сознание.

Госавтоинспекция проводит расследование по факту ДТП.

На форумах жители Орши сообщают, что данное пересечение улиц довольно опасный участок и там часто происходят аварии.

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