2018-08-06T11:09:34+03:00
Общество

В ГАИ рассказали, как объехать аварийный мост на МКАД‍

Проезд по Игуменскому тракту будет перекрыт как минимум до октября
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лопнувший мост на МКАД откроют к 1 октября. Фото: ГАИ МинскаЛопнувший мост на МКАД откроют к 1 октября. Фото: ГАИ Минска
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Госавтоинспекция перекрыла проезд по Игуменскому тракту в направлении Минской кольцевой автодороги. Эта временная мера должна послужить скорейшему ремонту лопнувшего путепровода на МКАД. Заезд на улицу Бабушкина пока тоже ограничен и возможен только с внешнего кольца по правому съезду.

В ГАИ Минска рассказали, как можно объехать аварийный участок кольцевой. Водителей призывают двигаться через улицы Лучины и Чижевских. Чтобы на съездах и подъемах на кольцевую заторов было меньше, пешеходные переходы на данном участке уберут, оставив только одну зебру.

Ремонт уже начался, но указанная схема проезда к южной части Минской кольцевой автодороги - в районе микрорайона Лошица - начнет действовать с понедельника.

Напомним, работы по замене пролетов путепровода планируется завершить до начала октября.

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