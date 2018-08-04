В ГАИ рассказали, как объехать аварийный мост на МКАД
Госавтоинспекция перекрыла проезд по Игуменскому тракту в направлении Минской кольцевой автодороги. Эта временная мера должна послужить скорейшему ремонту лопнувшего путепровода на МКАД. Заезд на улицу Бабушкина пока тоже ограничен и возможен только с внешнего кольца по правому съезду.
В ГАИ Минска рассказали, как можно объехать аварийный участок кольцевой. Водителей призывают двигаться через улицы Лучины и Чижевских. Чтобы на съездах и подъемах на кольцевую заторов было меньше, пешеходные переходы на данном участке уберут, оставив только одну зебру.
Ремонт уже начался, но указанная схема проезда к южной части Минской кольцевой автодороги - в районе микрорайона Лошица - начнет действовать с понедельника.
Напомним, работы по замене пролетов путепровода планируется завершить до начала октября.