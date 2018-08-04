2018-08-04T15:41:46+03:00
Происшествия

В Красноярском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли

Судно зацепило в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Краснодарском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли. Фото: скриншот видео из соцсетейВ Краснодарском крае РФ разбился вертолет, 18 человек погибли. Фото: скриншот видео из соцсетей
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Утром в субботу в Красноярском крае России разбился вертолет Ми-8, на борту были 18 человек - три члена экипажа и 15 пассажиров. Согласно опубликованным данным, все они погибли. Воздушное судно перевозило рабочих нефтяного месторождения нефтегазовой компании «РН-Ванкор», приехавших работать в регионе вахтовым методом. Их личности и гражданство пока не оглашаются.

Крушение произошло почти сразу после взлета, в двух километрах от места вылета. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз ранее взлетевшего другого вертолета, сообщают оперативные службы РФ.

Судно рухнуло на землю и загорелось. Небольшое видео с места трагедии попало в соцсети. Ролик запечатлил горящие обломки вертолета.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело. Оба черных ящика уже обнаружены, на месте ЧП работают специалисты.

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