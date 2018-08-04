2018-08-06T11:01:44+03:00
Происшествия

В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка

«Фольксваген Гольф» выскочил на встречку и совершил лобовое столкновение
Павел МИЦКЕВИЧ
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В страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка. Фото: СКВ страшной аварии под Дрогичином погибла беременная девушка. Фото: СК
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Трагедия произошла в пятницу примерно в 23.15: на трассе М10 в Дрогичинском районе «Фольксваген Гольф» выскочил на встречку и совершил лобовое столкновение. Управлял VW 23-летний житель Кобрина, пассажирами были три молодые женщины. Одна из них, 27-летняя пассажирка, которая ждала ребенка, погибла на месте.

- При выполнении обгона водитель выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Опель». В результате пассажирка «Фольксвагена» с видимыми признаками беременности от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. - Водитель «Фольксвагена» и все другие пассажирки в больнице, их жизнь вне опасности. Водитель «Опеля» в реанимации.

Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы, проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

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