4 Авг. 15:22 2018-08-06T10:57:14+03:00

Куллинкович хотел, чтобы на его похоронах играла песня «Мост через небо». Фото: личный архив музыканта

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4 августа, в день смерти лидера группы «Нейро Дюбель», экс-музыкант коллектива Макс Паровой в интервью «Комсомолке» рассказал о том, под какую песню Александр Куллинкович хотел быть похороненным.

- Саня очень хотел, чтобы у него на похоронах играла песня «Мост через небо»... Он нам говорил об этом еще в 90-е прошлого века. И мы ее даже записали для альбома П.И.О.Т.К.У.К.У.К, - вспоминает музыкант.

Альбом с треком «Мост через небо» вышел в 2002 году. Песня довольно веселая и имеет мажорное звучание.

Напомним, около 9 утра 4 августа в 3-й клинической больнице Минска солист рок-группы «Нейро Дюбель» умер. Запустил пневмонию, надеялся переходить на ногах...

Прощание с музыкантом состоится 5 августа с 15.00 до 16.00 в крематории Северного кладбища Минска. Куллинковичу было всего 46 лет.

4 августа группа «Нейро Дюбель» должна была выступать на фестивале «Рок за бобров». Вместо нее на сцену вышел коллектив «J:Морс».

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В час дня группа «Нейро Дюбель» должна была выступить на фестивале «Рок за бобров». В то же утро 4 августа лидер группы Александр Куллинкович умер >>>