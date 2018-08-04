4 Авг. 16:20 2018-08-06T10:53:57+03:00

Самолет «Белавиа» не вылетел из Болгарии в Минск из-за поломки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пассажиры ночевали в аэропорту Бургаса и ждут вылет, назначенный на 15.00

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Вечером 3 августа белорусы не смогли вылететь домой из болгарского Бургаса. В аэропорту, когда пассажиры уже были на борту, при подготовке к вылету «Боинг» повредили по вине обслуживающей компании.

- При загрузке багажа погрузчиком обслуживающей компании аэропорта Бургас повредили правую кромку заднего багажника самолета, - сообщает «Белавиа».

Экипаж проверил воздушное судно на герметичность и выяснил, что необходим ремонт. Поэтому командир экипажа решил провести высадку пассажиров из самолета. Багаж выгрузили обратно, пассажиров разместили в аэропорту.

- Оперативно устранить неполадку не удалось, поэтому приняли решение выслать за пассажирами запасной самолет, - уточняет авиакомпания.

Разместить пассажиров в гостиницах не удалось: мест нигде не было, да и у большинства заканчивались визы. Ночевали в аэропорту, зато авиакомпания предоставила горячее питание ночью, а утром - легкую закуску с напитками.

Вылет запланирован на 4 августа в 15.00. А пока техническая команда «Белавиа», прибывшая в Бургас, проводит ремонт поврежденного «Боинга».