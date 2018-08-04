2018-08-06T11:48:47+03:00
Общество

Прокуратура рассказала о последствиях для белорусов, участвующих в сделках по покупке автомобилей в Украине

Это крупные штрафы, конфискация собственного авто и запрет на въезд в Украину
Павел МИЦКЕВИЧ
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Если белорус уже поучаствовал в серых схемах украинцев, лучше в Украине больше не появлятьсяЕсли белорус уже поучаствовал в серых схемах украинцев, лучше в Украине больше не появлятьсяФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Недавняя авария с микроавтобусом Гомель - Одесса в Николаевской области Украины, когда на месте погибли 5 человек, вскрыла участие белорусов в незаконных сделках по приобретению украинцами автомобилей в странах Евросоюза.

Как известно, в последнее время в Украине резко возросло число ввезенных авто с номерами ЕС. При этом украинские автомобилисты, злоупотребляя отдельными положениями международного законодательства, организовали незаконный бизнес. Местные автолюбители, экономя на ввозных пошлинах, пригоняют автомобили из Западной Европы и отказываются их растаможивать, продолжая ездить на европейских номерах.

- Практически одновременно увеличилось и число фактов участия жителей южных регионов Беларуси в незаконных сделках, связанных с оформлением временного ввоза автомобиля из Евросоюза в Украину, - сообщает прокуратура Гомеля на сайте горисполкома.

После ДТП с гомельчанами выяснилось, что их везли в Одессу для участия в серой схеме - на белорусов оформляли в Украине машины. Это не единичный случай. Объявлений о подобных «турах на море» в соцсетях - масса.

Организаторы обещают пассажирам бесплатный проезд на море и оплату в 40 долларов. Кого-то заманивали просто одним днем на море, кого-то - вообще бесплатным пивом. При этом цель поездки часто не сообщали.

Суть схемы такова: на украинской таможне автомобили оформляются как временно ввезенные, а через несколько часов въезжают в Украину и перепродаются. Оформлять временный ввоз большого числа машин на себя украинские перекупщики по закону не могут, поэтому прибегают к помощи нерезидентов Украины, в том числе белорусов.

Что ждет граждан Беларуси, участвующих в таких махинациях?

- Нерезидент имеет право на временный ввоз автомобиля на срок до одного года. После этого он обязан его вывезти. Если этого не произойдет, гражданин Беларуси будет привлечен к ответственности. Если ввезенный автомобиль не покинет территорию страны в установленное законом время, белорусу грозит штраф, сумма которого определяется количеством просроченных суток временного ввоза. Он может достигать 640 долларов, - информирует прокуратура.

Да и вообще, человек, который временно ввез авто, не может передавать право управления им другим людям. За подобное предусмотрен еще один штраф в размере до 320 долларов.

То есть если белорус уже поучаствовал в серых схемах украинцев, лучше в Украине больше не появляться. Тем более на собственном авто - его могут конфисковать в счет уплаты штрафа. К тому же нарушителю грозит запрет на въезд в Украину.

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