Прощание с Александром Куллинковичем пройдет 5 августа

5 Авг. 00:13 2018-08-06T22:28:58+03:00

Александр Куллинкович умер в возрасте 46 лет.

Солист группы «Нейро Дюбель» умер в возрасте 46 лет

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Солист панк-рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович ушел из жизни утром 4 августа в возрасте 46 лет.

Прощание с известным музыкантом состоится 5 августа с 15.00 до 16.00 в крематории Северного кладбища Минска, сообщают naviny.by.

Напомним, утром 3 августа Куллинкович был срочно госпитализирован в 3-ю городскую больницу с пневмонией. Реанимационные мероприятия не помогли.

Куллинковичу было всего 46 лет. Последние годы он старался вести здоровый образ жизни, у него даже были конфликты с некоторыми участниками группы, которые продолжали выпивать.

Последнее выступление «Нейро Дюбеля» состоялось 20 - 21 июля на фестивале «Басовище» в Польше. А одно из последних интервью с Куллинковичем было опубликовано в «Комсомолке».

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