В Бресте утонул пятилетний мальчик

5 Авг. 09:44 2018-08-06T10:24:30+03:00

Ребенок был на пляже с родителями. Его тело достал из воды один из отдыхающих

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Жуткая история произошла в субботу, 4 июля, в Бресте. На городском пляже отдыхала семья: мама, папа и их пятилетний сын.

- Примерно в 21.00 мужчина и женщина обратились к спасателям с просьбой найти их малолетнего сына, который пропал из поля их зрения у водоема, - рассказал официальный представитель УСК Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. - Примерно в это же время тело ребенка было извлечено из воды одним из отдыхающих. Проведенные прибывшей бригадой скорой медицинской помощи реанимационные мероприятия положительных результатов не дали, и была констатирована смерть пятилетнего мальчика.

Следователи сейчас проводят осмотр места происшествия. Брестским МОСК по данному факту проводится проверка.

В Следственном комитете напоминают родителям, что во время отдыха на водоемах нужно контролировать местонахождение своих детей и не отпускать их одних гулять вблизи воды.